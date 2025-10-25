Salon Antiquités et Brocante & Salon du Livre Rue Mermoz Bort-les-Orgues
Salon Antiquités et Brocante & Salon du Livre
Rue Mermoz Grand Hall Bort-les-Orgues Corrèze
Début : 2025-10-25
fin : 2025-10-26
2025-10-25
L’association Sabba ( Salon Antiquités Brocante Bort Artense ) organise lau grand hall de Bort les Orgues le grand salon Antiquités Brocante et le salon du livre.
Cette année vous y retrouverez bien entendu de très nombreux antiquaires mais également une pléiade d’écrivains présents sur les deux jours !
Notre spécialiste Mr Rullier expertisera gratuitement vos plus beaux objets.
Venez rencontrez Mr Wish, sosie officiel de Mr Bean .
