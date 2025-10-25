Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Salon Antiquités et Brocante & Salon du Livre Rue Mermoz Bort-les-Orgues

Salon Antiquités et Brocante & Salon du Livre

Salon Antiquités et Brocante & Salon du Livre Rue Mermoz Bort-les-Orgues samedi 25 octobre 2025.

Salon Antiquités et Brocante & Salon du Livre

Rue Mermoz Grand Hall Bort-les-Orgues Corrèze

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-25
fin : 2025-10-26

Date(s) :
2025-10-25

L’association Sabba ( Salon Antiquités Brocante Bort Artense ) organise lau grand hall de Bort les Orgues le grand salon Antiquités Brocante et le salon du livre.
Cette année vous y retrouverez bien entendu de très nombreux antiquaires mais également une pléiade d’écrivains présents sur les deux jours !
Notre spécialiste Mr Rullier expertisera gratuitement vos plus beaux objets.
Venez rencontrez Mr Wish, sosie officiel de Mr Bean   .

Rue Mermoz Grand Hall Bort-les-Orgues 19110 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 36 10 02 59 

English : Salon Antiquités et Brocante & Salon du Livre

German : Salon Antiquités et Brocante & Salon du Livre

Italiano :

Espanol : Salon Antiquités et Brocante & Salon du Livre

L’événement Salon Antiquités et Brocante & Salon du Livre Bort-les-Orgues a été mis à jour le 2025-10-21 par Office de Tourisme de Haute Corrèze