Salon Antiquités et Brocante & Salon du Livre Rue Mermoz Bort-les-Orgues samedi 25 octobre 2025.

Rue Mermoz Grand Hall Bort-les-Orgues Corrèze

Début : 2025-10-25

fin : 2025-10-26

2025-10-25

L’association Sabba ( Salon Antiquités Brocante Bort Artense ) organise lau grand hall de Bort les Orgues le grand salon Antiquités Brocante et le salon du livre.

Cette année vous y retrouverez bien entendu de très nombreux antiquaires mais également une pléiade d’écrivains présents sur les deux jours !

Notre spécialiste Mr Rullier expertisera gratuitement vos plus beaux objets.

Venez rencontrez Mr Wish, sosie officiel de Mr Bean .

Rue Mermoz Grand Hall Bort-les-Orgues 19110 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 36 10 02 59

