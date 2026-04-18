Salon Art Artisant & Terroir Hexagone Autun
Salon Art Artisant & Terroir Hexagone Autun samedi 18 avril 2026.
Salon Art Artisant & Terroir
Hexagone Boulevard Frédéric Latouche Autun Saône-et-Loire
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 10:00:00
fin : 2026-04-19 18:00:00
Date(s) :
2026-04-18 2026-04-19
Pour valoriser les talents de la région et financer ses œuvres caritatives envers les plus démunis, le Rotary Club d’ Autun organise un Salon Art, Artisanat & Terroir de qualité. .
Hexagone Boulevard Frédéric Latouche Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 52 27 82 remy@chantegros.fr
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English : Salon Art Artisant & Terroir
L’événement Salon Art Artisant & Terroir Autun a été mis à jour le 2026-03-13 par AUTUN │ OT du Grand Autunois Morvan | Cat.II