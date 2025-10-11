Salon Art & Bien-Être Halles de Gaztelu Hendaye

Salon Art & Bien-Être Halles de Gaztelu Hendaye samedi 11 octobre 2025.

Salon Art & Bien-Être

Halles de Gaztelu 1, rue des Halles Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-10-11

fin : 2025-10-12

2025-10-11

Un rendez-vous unique qui réunit artistes, thérapeutes et passionnés de mieux-vivre.

Au programme

• Expositions et rencontres avec des artistes thérapeutes

• Conférences inspirantes autour de l’art, de la santé et du développement personnel

• Ateliers participatifs pour expérimenter différentes pratiques créatives et bien-être

• Balades botaniques guidées pour découvrir les bienfaits de la nature

• Espace enfants avec jeux et activités ludiques

Un moment convivial, ouvert à tous, pour explorer les liens entre art, nature et bien-être. .

Halles de Gaztelu 1, rue des Halles Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 42 89 22 19 lyme.euskadi@yahoo.com

