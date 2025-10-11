Salon Art & Bien-Être Halles de Gaztelu Hendaye
Salon Art & Bien-Être Halles de Gaztelu Hendaye samedi 11 octobre 2025.
Salon Art & Bien-Être
Halles de Gaztelu 1, rue des Halles Hendaye Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-11
fin : 2025-10-12
Date(s) :
2025-10-11
Un rendez-vous unique qui réunit artistes, thérapeutes et passionnés de mieux-vivre.
Au programme
• Expositions et rencontres avec des artistes thérapeutes
• Conférences inspirantes autour de l’art, de la santé et du développement personnel
• Ateliers participatifs pour expérimenter différentes pratiques créatives et bien-être
• Balades botaniques guidées pour découvrir les bienfaits de la nature
• Espace enfants avec jeux et activités ludiques
Un moment convivial, ouvert à tous, pour explorer les liens entre art, nature et bien-être. .
Halles de Gaztelu 1, rue des Halles Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 42 89 22 19 lyme.euskadi@yahoo.com
English : Salon Art & Bien-Être
German : Salon Art & Bien-Être
Italiano :
Espanol : Salon Art & Bien-Être
L’événement Salon Art & Bien-Être Hendaye a été mis à jour le 2025-09-17 par Hendaye Tourisme & Commerce