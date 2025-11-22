SALON ART CRÉATION Sucé-sur-Erdre

SALON ART CRÉATION

La Papinière Sucé-sur-Erdre Loire-Atlantique

Début : 2025-11-22

fin : 2025-11-23

2025-11-22

Venez à la rencontre d’artistes de différents horizons.

Vous découvrirez des pièces uniques au sein d’univers très variés: cuir, vitraux, bijoux, décoration d’intérieur, arts de la table…

L’occasion de faire plaisir ou de se faire plaisir mais aussi d’échanger avec les créateurs.

Entrée gratuite . Organisé par Animations Sucéennes .

La Papinière Sucé-sur-Erdre 44240 Loire-Atlantique Pays de la Loire s.lascaux@gmail.com

English :

Come and meet artists from different horizons.

German :

Begegnen Sie Künstlern aus verschiedenen Bereichen.

Italiano :

Venite a conoscere artisti di tutto il mondo.

Espanol :

Venga a conocer a artistas de todo el mundo.

