SALON ART CRÉATION Sucé-sur-Erdre
SALON ART CRÉATION Sucé-sur-Erdre samedi 22 novembre 2025.
SALON ART CRÉATION
La Papinière Sucé-sur-Erdre Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-22
fin : 2025-11-23
Date(s) :
2025-11-22
Venez à la rencontre d’artistes de différents horizons.
Vous découvrirez des pièces uniques au sein d’univers très variés: cuir, vitraux, bijoux, décoration d’intérieur, arts de la table…
L’occasion de faire plaisir ou de se faire plaisir mais aussi d’échanger avec les créateurs.
Entrée gratuite . Organisé par Animations Sucéennes .
La Papinière Sucé-sur-Erdre 44240 Loire-Atlantique Pays de la Loire s.lascaux@gmail.com
English :
Come and meet artists from different horizons.
German :
Begegnen Sie Künstlern aus verschiedenen Bereichen.
Italiano :
Venite a conoscere artisti di tutto il mondo.
Espanol :
Venga a conocer a artistas de todo el mundo.
L’événement SALON ART CRÉATION Sucé-sur-Erdre a été mis à jour le 2025-11-08 par Point d’accueil Sucé sur Erdre