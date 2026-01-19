Salon art du fil

Veigné Indre-et-Loire

Tarif : 2 – 2 – EUR

2

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 10:00:00

fin : 2026-03-08 18:00:00

Date(s) :

2026-03-07

Salon Art du fil

Samedi 7 mars 2026 10:00

Dimanche 8 mars 2026 18:00

Salle Cassiopée de 10h à 18h

5ème salon Art du Fil organisé par les Brodeuses de l’association du Moulin de Veigné.

20 exposants artisans et créateurs vous feront découvrir leurs talents et passion de l’art du fil.

Broderies, Couture, Tricot, Accessoires et nécessaire pour réaliser vos envies de création.

2 meilleures ouvrières de France présentes

1 affuteur pour aiguiser vos ciseaux

Entrée 2 € Petite restauration sur place 2 .

Veigné 37250 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 34 36 36

English :

Salon Art du fil

Saturday, March 7, 2026 10:00

Sunday, March 8, 2026 6:00 PM

Salle Cassiopée from 10 am to 6 pm

5th Art du Fil show organized by the Brodeuses de l’association du Moulin de Veigné.

20 exhibiting craftsmen and designers will share their talents and passion for the art of thread.

L'événement Salon art du fil Veigné a été mis à jour le 2026-01-19