Salon Art3F Parc des Expositions Marseille

Salon Art3F

Du vendredi 28 au dimanche 30 novembre 2025 à 10h.

Vendredi 16h à 23h

Samedi 10h à 20h

Dimanche 10h à 19h. Parc des Expositions 2 bd Rabatau Marseille Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2025-11-28 10:00:00

fin : 2025-11-30

Date(s) :

2025-11-28

Plongez dans trois jours d’effervescence artistique où talents émergents et confirmés se rencontreront pour célébrer l’art sous toutes ses formes.

Cette nouvelle édition tiendra à nouveau toutes ses promesses ! Un événement ouvert à tous que vous soyez amateur d’art, collectionneur ou simplement curieux de découvertes, art3f est l’occasion d’acquérir des œuvres des plus abordables aux plus prestigieuses !







Au programme



Peintures, sculptures, photographies… Des rencontres directes et un partage d’émotions sincères avec des artistes et galeristes nationaux et internationaux, de l’art accessible, de l’émerveillement et de la découverte, le tout dans une ambiance décomplexée, conviviale et décontractée.

L’espace restauration, avec sa grande terrasse et son ambiance lounge, vous propose à toute heure une cuisine de qualité plats chauds, assiettes composées, salades gourmandes, petites douceurs, ainsi qu’une sélection de grands crus et de fines bulles… Le vernissage officiel s’y déroulera avec la présence d’un groupe de musique en live.







Art3f s’inscrit dans le courant de l’art abordable.

Aller à la rencontre de l’art sans préjugés et laisser l’émotion prendre le pas tout en ayant un niveau d’exigence en phase avec les tendances du milieu de l’art international, bouger les lignes des traditionnels salons marchands d’art contemporain, en redonnant à ces événements un côté humain et chaleureux, telle est l’identité d’Art3f.







Plus de 200 artistes et galeristes

Plus de 2500 œuvres à la vente

Toutes les œuvres exposées sont disponibles à la vente.

Restauration en continu .

Parc des Expositions 2 bd Rabatau Marseille 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Immerse yourself in three days of artistic effervescence, where emerging and established talents come together to celebrate art in all its forms.

German :

Tauchen Sie ein in drei Tage voller Kunst, in denen aufstrebende und etablierte Talente aufeinandertreffen, um die Kunst in all ihren Formen zu feiern.

Italiano :

Immergetevi in tre giorni di effervescenza artistica, dove talenti emergenti e affermati si riuniscono per celebrare l’arte in tutte le sue forme.

Espanol :

Sumérjase en tres días de efervescencia artística, donde talentos emergentes y consagrados se dan cita para celebrar el arte en todas sus formas.

L’événement Salon Art3F Marseille a été mis à jour le 2025-04-15 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille