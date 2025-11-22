Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Salon artisanal du terroir 2ème édition Margny-lès-Compiègne samedi 22 novembre 2025.

Allée Marcel Guérin Margny-lès-Compiègne Oise

Gratuit

2025-11-22 10:00:00
2025-11-22 18:00:00

2025-11-22 2025-11-23

Le Lions Club de Compiègne Royal Lieu vous propose son deuxième Salon Artisanal du Terroir à Margny-lès-Compiègne.

Venez rencontrer des artisans et producteurs locaux passionnés.

• Restauration sur place.
Entrée gratuite.

Allée Marcel Guérin Margny-lès-Compiègne 60280 Oise Hauts-de-France   marcheduterroirmargny@gmail.com

