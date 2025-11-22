Salon artisanal du terroir 2ème édition Margny-lès-Compiègne
Salon artisanal du terroir 2ème édition
Allée Marcel Guérin Margny-lès-Compiègne Oise
Gratuit
Début : 2025-11-22 10:00:00
fin : 2025-11-22 18:00:00
2025-11-22 2025-11-23
Le Lions Club de Compiègne Royal Lieu vous propose son deuxième Salon Artisanal du Terroir à Margny-lès-Compiègne.
Venez rencontrer des artisans et producteurs locaux passionnés.
• Restauration sur place.
• Entrée gratuite. 0 .
Allée Marcel Guérin Margny-lès-Compiègne 60280 Oise Hauts-de-France marcheduterroirmargny@gmail.com
