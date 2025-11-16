Salon artisanal Made in Meuse Hall des Annonciades Ligny-en-Barrois
Salon artisanal Made in Meuse Hall des Annonciades Ligny-en-Barrois dimanche 16 novembre 2025.
Salon artisanal Made in Meuse
Hall des Annonciades 46 bis Rue des États-Unis Ligny-en-Barrois Meuse
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2025-11-16 09:30:00
fin : 2025-11-16 17:30:00
Date(s) :
2025-11-16
Salon artisanal 100% Meusien artisans, producteurs, créateurs, bien-être, auteurs.
Plus de 55 exposants.
Tombola, maquillage pour enfants.
Buvette et restauration l’association « A l’west d’Aydan » sera présente ainsi qu’un food truck.
Entrée gratuite.Tout public
0 .
Hall des Annonciades 46 bis Rue des États-Unis Ligny-en-Barrois 55500 Meuse Grand Est +33 6 42 08 92 74
English :
100% Meusian craft show: artisans, producers, creators, well-being, authors.
Over 55 exhibitors.
Tombola, face painting for children.
Refreshments and food: the « A l’west d’Aydan » association and a food truck.
Free admission.
German :
Handwerksmesse 100% aus dem Departement Meus: Handwerker, Produzenten, Designer, Wellness, Autoren.
Mehr als 55 Aussteller.
Tombola, Schminken für Kinder.
Getränke und Speisen: Der Verein « A l’west d’Aydan » wird anwesend sein, ebenso ein Foodtruck.
Freier Eintritt.
Italiano :
Mostra dell’artigianato 100% Mosa: artigiani, produttori, designer, benessere, autori.
Oltre 55 espositori.
Tombola, face painting per i bambini.
Rinfreschi e cibo: l’associazione « A l’west d’Aydan » sarà presente, così come un food truck.
Ingresso libero.
Espanol :
Salón de artesanía 100% Mosa: artesanos, productores, diseñadores, bienestar, autores.
Más de 55 expositores.
Tómbola, pintacaras para los niños.
Refrescos y comida: la asociación « A l’west d’Aydan » estará presente, así como un food truck.
Entrada gratuita.
L’événement Salon artisanal Made in Meuse Ligny-en-Barrois a été mis à jour le 2025-09-09 par OT SUD MEUSE