Salon artisanal Métiers d’art Centre socio-culturel Pulnoy

Centre socio-culturel 2 rue du golf Pulnoy Meurthe-et-Moselle

Le Club Créations et Rencontres organise un salon artisanal.

Une trentaine d’artisans et d’artistes professionnels spécialisés dans les métiers d’art les plus divers présenteront et vendront leurs créations: pâte de verre, vitraux, poterie, bijoux, bois, textile, dentelle aux fuseaux, sacs, chapeaux, créations florales, bougies, savons, tableaux divers…

Un écrivain dédicacera ses ouvrages et un chocolatier, un apiculteur et un brasseur raviront vos papilles.Tout public

Centre socio-culturel 2 rue du golf Pulnoy 54425 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 72 97 36 29

Club Créations et Rencontres organizes a craft fair.

Some thirty professional craftsmen and artists specializing in a wide variety of arts and crafts will be presenting and selling their creations: pâte de verre, stained glass, pottery, jewelry, wood, textiles, bobbin lace, bags, hats, floral creations, candles, soaps, various paintings…

A writer will be signing his works, and a chocolatier, a beekeeper and a brewer will delight your taste buds.

