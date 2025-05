Salon artisanal – avenue des Sports Port-des-Barques, 17 mai 2025 10:00, Port-des-Barques.

Charente-Maritime

Salon artisanal avenue des Sports Complexe Sportif La Garenne Port-des-Barques Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-17 10:00:00

fin : 2025-05-18 18:30:00

Date(s) :

2025-05-17

Le salon artisanal revient pour la cinquième année.

avenue des Sports Complexe Sportif La Garenne

Port-des-Barques 17730 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine fatiha.silva@hotmail.fr

English : Craft fair

The craft show is back for its fifth year.

German : Kunsthandwerksmesse

Die Kunsthandwerksmesse kehrt im fünften Jahr zurück.

Italiano : Salon artisanal de Port des Barques

La mostra dell’artigianato torna per il quinto anno.

Espanol : Salon artisanal de Port des Barques

La feria de artesanía vuelve por quinto año consecutivo.

L’événement Salon artisanal Port-des-Barques a été mis à jour le 2025-05-12 par Office de Tourisme Rochefort Océan