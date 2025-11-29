Salon Artisanalement Vôtre Barbezieux-Saint-Hilaire
Salon Artisanalement Vôtre Barbezieux-Saint-Hilaire samedi 29 novembre 2025.
Salon Artisanalement Vôtre
Logis de Plaisance Barbezieux-Saint-Hilaire Charente
Début : 2025-11-29
fin : 2025-11-30
2025-11-29
Salon organisé à Plaisance à Barbezieux. Les métiers d’art et les créateurs à l’honneur sur tout un weekend pour éveiller la curiosité des petits et des grands.
Logis de Plaisance Barbezieux-Saint-Hilaire 16300 Charente Nouvelle-Aquitaine artsnlmtvotre@gmail.com
English : Salon Artisanalement Vôtre
Exhibition organized by the association Artisanalement Vôtre in Plaisance in Barbezieux. Arts and crafts and creators in the spotlight over a whole weekend to arouse the curiosity of young and old.
German : Salon Artisanalement Vôtre
In Plaisance in Barbezieux organisierte Messe. Kunsthandwerk und Designer stehen ein ganzes Wochenende lang im Mittelpunkt, um die Neugier von Groß und Klein zu wecken.
Italiano : Salon Artisanalement Vôtre
Mostra organizzata alla Plaisance di Barbezieux. Una vetrina di arti e mestieri che dura un weekend e che suscita la curiosità di grandi e piccini.
Espanol : Salon Artisanalement Vôtre
Espectáculo organizado en la Plaisance de Barbezieux. Un fin de semana de artesanía para despertar la curiosidad de grandes y pequeños.
L’événement Salon Artisanalement Vôtre Barbezieux-Saint-Hilaire a été mis à jour le 2025-10-17 par Office de tourisme du Sud Charente