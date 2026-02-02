Salon Artisanat & Créations Métiers d’Art Maison du Pays Fronsadais Saint-Germain-de-la-Rivière

Salon Artisanat & Créations Métiers d’Art

Maison du Pays Fronsadais 1 Avenue Charles de Gaulle Saint-Germain-de-la-Rivière Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07 2026-03-08

L’association ACTION ANIMATION CULTURE organise la 11ème édition du salon

ARTISANAT & METIERS D’ART à la salle de la Maison des Services Communautaires à ST GERMAIN LA RIVIERE 33240.

A cette occasion 32 artisans, artistes, créateurs de notre région et des départements voisins seront présents.

Rendez-vous incontournable des amateurs d’art et d’un public nombreux et qualitatif, ce salon bénéficie du soutien de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Gironde et du Crédit Agricole d’Aquitaine.

Nous vous invitons à venir découvrir des pièces uniques ou en petites séries, des œuvres durables, un savoir-faire pour transformer la matière.

A découvrir sans modération ! .

Maison du Pays Fronsadais 1 Avenue Charles de Gaulle Saint-Germain-de-la-Rivière 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 63 80 16 orelilou@aol.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Salon Artisanat & Créations Métiers d’Art

L’événement Salon Artisanat & Créations Métiers d’Art Saint-Germain-de-la-Rivière a été mis à jour le 2026-01-29 par OT du Fronsadais