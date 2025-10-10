SALON ARTISANATURE 7ÈME ÉDITION Mende

SALON ARTISANATURE 7ÈME ÉDITION Mende vendredi 10 octobre 2025.

Lozère

SALON ARTISANATURE 7ÈME ÉDITION Place du Foirail Mende Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Enfant

Date : 2025-10-10 à 2025-10-12

Début : 2025-10-10

fin : 2025-10-12

Date(s) :

2025-10-10

Le Salon ARTISANATURE s’ouvrira à la mise en valeur de notre Artisanat local, nos savoir-faire métiers d’art, nos circuits courts alimentaires et aux modes de transport durable.

80 exposants, entreprises, associations et partenaires seront présents pour mettre en avant la vitrine des savoir-faire artisanaux lozériens sur la thématique du développement durable en matière d’habitat, de rénovation, de filières courtes et locales et métiers d’art.

4 000 visiteurs sur 2 000 m² d’exposition sont attendus.

Seront représentés les entreprises artisanales relatives à :

– L’habitat construction / rénovation

– Les économies d’énergie Energies renouvelables

– Le patrimoine Matériaux naturels

– Le transport durable

– L’artisanat de service, respectueux de l’environnement

– Le bien-être et confort intérieur

– Les Artisans d’art lozériens

– L’artisanat agro-alimentaire circuits courts et filières de qualité et bio

Conférences, démonstrations et animations, ateliers, jeux en bois, maquillage, tombola.

Espace restauration et buvette associative sur place.

Organisé par la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Lozère.

Renseignements 04 66 49 12 66 ou sur www.cma-lozere.fr .

Place du Foirail

Mende 48000 Lozère Occitanie

English :

The « ARTISANATURE » show will highlight our local crafts, our know-how in the arts, our short food circuits and sustainable modes of transport.

German :

Die Messe « ARTISANATURE » (Kunsthandwerk) wird unser lokales Kunsthandwerk, unser kunsthandwerkliches Know-how, unsere kurzen Lebensmittelwege und nachhaltige Transportmethoden hervorheben.

Italiano :

La mostra « CRAFT » presenterà il nostro artigianato locale, le nostre competenze in campo artistico, i nostri circuiti alimentari brevi e i modi di trasporto sostenibili.

Espanol :

El espectáculo « CRAFT » mostrará nuestra artesanía local, nuestros conocimientos artísticos, nuestros circuitos cortos de alimentación y los medios de transporte sostenibles.

