Salon artisans créateurs Salle Eugène Leroy Le Bugue samedi 16 août 2025.

Salle Eugène Leroy Allée Paul Jean Souriau Le Bugue Dordogne

Début : 2025-08-16

fin : 2025-08-16

2025-08-16 2025-08-17

Lors de ce salon vous trouverez des artisans, créateurs, bijoux en pierres naturelles, bougies, huiles essentielles, coutures, accessoires de mode, parfums, artiste peintre, thés et tisanes, CBD, alimentaires, bien pour soi. Tatoo flash sur place. Entrée gratuite.

Salle Eugène Leroy Allée Paul Jean Souriau Le Bugue 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 35 52 28 15 am.gobbo@laposte.net

English : Salon artisans créateurs

At this show you’ll find artisans, designers, natural stone jewelry, candles, essential oils, sewing, fashion accessories, perfumes, painters, teas and herbal teas, CBD, food, wellness. Flash tattoos on site. Free admission.

German : Salon artisans créateurs

Auf dieser Messe finden Sie Kunsthandwerker, Designer, Schmuck aus Natursteinen, Kerzen, ätherische Öle, Näharbeiten, Modeaccessoires, Parfüms, Maler, Tees und Kräutertees, CBD, Lebensmittel, Gutes für sich selbst. Flash-Tattoo vor Ort. Freier Eintritt.

Italiano :

In questa fiera troverete artigiani, designer, gioielli in pietra naturale, candele, oli essenziali, cucito, accessori moda, profumi, artisti, tè e tisane, CBD, alimenti, buoni per voi. Tatuaggio flash in loco. Ingresso libero.

Espanol : Salon artisans créateurs

En este salón encontrará artesanos, diseñadores, joyas de piedras naturales, velas, aceites esenciales, costura, accesorios de moda, perfumes, artistas, tés e infusiones, CBD, alimentos, buenos para usted. Flash tattoo in situ. Entrada gratuita.

