Salon artisans, créateurs Halle paysanne Les Eyzies

Salon artisans, créateurs

Halle paysanne 2 Avenue de la Préhistoire Les Eyzies Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-06

Date(s) :

2026-04-04

Au programme

artisans, créateurs, bijoux en pierres naturelles, bougies, elixirs, coutures, accessoires de mode, parfums, artiste peintre, alimentaires, bien pour soi, VDI, coiffeur

Samedi de 14h à 18h

Dimanche et lundi de10h à 18h

Au programme

artisans, créateurs, bijoux en pierres naturelles, bougies, elixirs, coutures, accessoires de mode, parfums, artiste peintre, alimentaires, bien pour soi, VDI, coiffeur

Samedi de 14h à 18h

Dimanche et lundi de10h à 18h .

Halle paysanne 2 Avenue de la Préhistoire Les Eyzies 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 35 52 28 15 am.gobbo@laposte.net

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English : Salon artisans, créateurs

On the programme:

artisans, designers, natural stone jewelry, candles, elixirs, sewing, fashion accessories, perfumes, artists, food, wellness, VDI, hairdresser

Saturday, 2 pm to 6 pm

Sunday and Monday, 10am to 6pm

L’événement Salon artisans, créateurs Les Eyzies a été mis à jour le 2026-03-13 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère