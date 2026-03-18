Salon artisans, créateurs Halle paysanne Les Eyzies
Salon artisans, créateurs Halle paysanne Les Eyzies samedi 4 avril 2026.
Salon artisans, créateurs
Halle paysanne 2 Avenue de la Préhistoire Les Eyzies Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-06
Date(s) :
2026-04-04
Au programme
artisans, créateurs, bijoux en pierres naturelles, bougies, elixirs, coutures, accessoires de mode, parfums, artiste peintre, alimentaires, bien pour soi, VDI, coiffeur
Samedi de 14h à 18h
Dimanche et lundi de10h à 18h
Au programme
artisans, créateurs, bijoux en pierres naturelles, bougies, elixirs, coutures, accessoires de mode, parfums, artiste peintre, alimentaires, bien pour soi, VDI, coiffeur
Samedi de 14h à 18h
Dimanche et lundi de10h à 18h .
Halle paysanne 2 Avenue de la Préhistoire Les Eyzies 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 35 52 28 15 am.gobbo@laposte.net
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English : Salon artisans, créateurs
On the programme:
artisans, designers, natural stone jewelry, candles, elixirs, sewing, fashion accessories, perfumes, artists, food, wellness, VDI, hairdresser
Saturday, 2 pm to 6 pm
Sunday and Monday, 10am to 6pm
L’événement Salon artisans, créateurs Les Eyzies a été mis à jour le 2026-03-13 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère