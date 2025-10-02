Salon Artisans d’Excellence 2e Edition Palais de la Porte Dorée Paris

Du 2 au 4 octobre 2025, le Salon Artisans d’Excellence investit le Palais de la Porte Dorée, lieu emblématique de l’Art Déco, pour célébrer les métiers des Arts décoratifs. Après une première édition couronnée de succès en 2024 (3 200 visiteurs), cet événement réunit quatre-vingts artisans, artistes et manufactures d’art autour d’un parcours de 800 m², pensé comme un voyage au cœur de la matière. Bois, métal, cuir, verre, textile ou céramique deviennent œuvres d’exception grâce à la virtuosité de créateurs contemporains soigneusement sélectionnés.

La scénographie, confiée à des signatures reconnues comme Oscar Lucien Ono, Brice Tual, Frédéric Imbert et l’agence Ombre avec les Ateliers Jouffre, offre une déambulation rythmée et élégante, entre héritage et innovation.

Réservé aux professionnels les 2 et 3 octobre, le salon ouvre ses portes au grand public le samedi 4 octobre.

Du jeudi 02 octobre 2025 au samedi 04 octobre 2025 :

samedi

de 10h00 à 18h00

jeudi, vendredi

de 10h00 à 19h00

gratuit sous condition

Salon gratuit pour les professionnels. Tarif grand public 25 euros.

Public adultes.

Palais de la Porte Dorée 293, avenue Daumesnil 75012 Paris

https://artisansdexcellence.fr/ paris@artisansdexecellence.fr