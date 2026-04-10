Salon Artisans, VDI et Créateurs Réding
Salon Artisans, VDI et Créateurs Réding samedi 13 juin 2026.
Réding
Salon Artisans, VDI et Créateurs
1 rue du gymnase Réding Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Dimanche 2026-06-13 14:00:00
fin : 2026-06-13 20:00:00
Date(s) :
2026-06-13 2026-06-14
A la recherche de produits artisanaux ? Venez rencontrer des Artisans, Créateurs et VDI ( Vendeurs à Domicile Indépendants) le 13 et le 14 juin 2026. Entrée gratuite, buvette et restauration sur place.Tout public
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1 rue du gymnase Réding 57445 Moselle Grand Est +33 6 03 29 93 45
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English :
Looking for artisanal products? Come and meet craftsmen, designers and VDIs (Vendeurs à Domicile Indépendants) on June 13 and 14, 2026. Free admission, refreshments and catering on site.
L’événement Salon Artisans, VDI et Créateurs Réding a été mis à jour le 2026-04-10 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG
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