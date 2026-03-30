Salon Artistique en Armance 17ème édition Chaource
Salon Artistique en Armance 17ème édition Chaource samedi 9 mai 2026.
Salon Artistique en Armance 17ème édition
1 Rue de l’Étape au Vin Chaource Aube
Tarif : – – Eur
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 09:00:00
fin : 2026-05-10 18:00:00
Date(s) :
2026-05-09
Samedi 9 mai et dimanche 10 mai CHAOURCE Salon Artistique en Armance 17ème édition. De 9h à 18h dans la halle Baltard.
Pour ce salon artistique, de nombreux artistes se sont associés à l’évènement, photographes, peintres, sculpteurs, céramistes, artisanat d’art, écrivains, plus de 30 participants ! Cette exposition vaut autant par les
remarquables qualités figuratives des auteurs que par le choc émotionnel qu’elle procure. La création n’a pas de limites, elle ne connait pas de frontières, elle est un espace de liberté par excellence. Grâce à sa diversité, cet événement donne l’opportunité d’appréhender la pure créativité et le sens artistique de chacun ! .
Sous la halle du marché, vous allez aussi admirer une exposition photos sur des sujets divers, … C’est au plus haut niveau que l’artiste sait nous guider sans jamais transiger avec cette exigence de beauté . Tous les participants vont démontrer leur savoir-faire pour le bonheur du public. Ce salon a été créé pour faire rayonner la richesse culturelle dans le chaourçois. Il mérite tellement d’être porté haut, avec fierté et passion !
Nous voulons aussi, à travers ce salon et ses retombées, participer concrètement au développement de la culture en milieu rural, au soutien des Arts, à l’épanouissement des artistes, des artisans. Ensemble, nous avons réussi à faire de ce rendez-vous annuel une référence. Notre force, c’est notre cohésion, notre solidarité, notre capacité à unir nos compétences, à nous rassembler .
Entrée libre
Contact +33 (0)6 61 83 62 88 denise_gilloz@yahoo.fr .
1 Rue de l’Étape au Vin Chaource 10210 Aube Grand Est +33 6 61 83 62 88 denise_gilloz@yahoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Salon Artistique en Armance 17ème édition Chaource a été mis à jour le 2026-01-28 par Office de Tourisme du Pays d’Othe Armance
À voir aussi à Aube
- Tous à l’eau Paisy-Cosdon 30 mars 2026
- Représentation Au delà du mur Troyes 30 mars 2026
- Bouger se ressourcer (adapté) Paisy-Cosdon 31 mars 2026
- Après-midi dansant avec Jean-Baptiste VAZ La Chapelle-Saint-Luc 31 mars 2026
- Atelier de vannerie créative et chasse aux œufs à la MOPO Troyes 1 avril 2026