SALON ARTS, DIGITAL ET COMMUNICATION, LE SALON GRANDES ÉCOLES ET LE SALON SANTÉ, SOCIAL, PARAMÉDICAL ET SPORT Pérols

Pérols Hérault

Début : 2025-10-04

fin : 2025-10-04

2025-10-04

Le Salon arts, digital et communication, le Salon grandes écoles et le Salon santé, social, paramédical et sport de Montpellier ouvrira ses portes pour sa 9e édition le samedi 04 octobre 2025 au Parc des expositions !

Le Salon arts, digital et communication, le Salon grandes écoles et le Salon santé, social, paramédical et sport de Montpellier ouvrira ses portes pour sa 9e édition le samedi 04 octobre 2025 au Parc des expositions ! Véritable lieu d’échanges et de découvertes, cet événement majeur du paysage éducatif est organisé en partenariat avec la Région académique Occitanie. Partageant la mission commune d’accompagner les jeunes vers une orientation réussie, nous serions heureux de pouvoir compter sur votre soutien pour partager cet événement auprès des jeunes et de leur famille.

Dédié à l’éducation, à l’orientation et aux métiers de l’humain, notre salon est un espace riche en opportunités, conçu pour guider les jeunes dans la construction d’un avenir engagé et porteur de sens, en leur faisant découvrir les nombreuses formations dans les secteurs de la santé, du social, du paramédical et du sport.

Au fil des conférences, ateliers et échanges sur les stands d’information, les visiteurs auront l’opportunité de découvrir une large variété de formations, de mieux comprendre les conditions d’admission, de s’informer sur les débouchés professionnels et de dialoguer avec des experts passionnés. Un moment important pour mieux décrypter Parcoursup et explorer toute la richesse des filières, des écoles et des universités.

À QUI S’ADRESSE LE SALON ?

• Les lycéens à la recherche de conseils pour éclairer leur projet d’orientation.

• Les étudiants souhaitant se réorienter, poursuivre leurs études ou se spécialiser.

• Les parents et enseignants qui accompagnent les jeunes dans leurs choix d’études et de parcours professionnels.

Pérols 34470 Hérault Occitanie +33 4 67 17 68 17 promosalons@letudiant.fr

English :

Montpellier’s arts, digital and communications fair, grandes écoles fair and health, social, paramedical and sports fair will open its doors for its 9th edition on Saturday, October 04, 2025 at the Parc des expositions!

German :

Die Kunst-, Digital- und Kommunikationsmesse, die Hochschulmesse und die Messe für Gesundheit, Soziales, Paramedizin und Sport in Montpellier öffnen am Samstag, den 04. Oktober 2025, im Parc des Expositions ihre Tore für ihre neunte Ausgabe!

Italiano :

Il Salone delle Arti, del Digitale e della Comunicazione di Montpellier, il Salone delle Grandes Ecoles e il Salone della Salute, del Sociale, del Paramedico e dello Sport apriranno i battenti della loro nona edizione sabato 04 ottobre 2025 al Parc des Expositions!

Espanol :

El Salón de las Artes, de lo Digital y de la Comunicación de Montpellier, el Salón de las Grandes Escuelas y el Salón de la Salud, de lo Social, de lo Paramédico y del Deporte abrirán sus puertas en su 9ª edición el sábado 4 de octubre de 2025 en el Parque de Exposiciones

