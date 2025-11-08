Salon arts et de l’artisanat Vaivre-et-Montoille
Salon arts et de l’artisanat
complexe multi-activités de Vaivre et Montoille Vaivre-et-Montoille Haute-Saône
Début : 2025-11-08 12:00:00
fin : 2025-11-09 18:00:00
2025-11-08
Tous les ans se déroule le salon des arts et de l’artisanat avec présence sur place d’une buvette et de restauration. Organisé par l’association socio-culturelle de Vaivre. .
complexe multi-activités de Vaivre et Montoille Vaivre-et-Montoille 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 96 95 95
