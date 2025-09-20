SALON ARTS ET TERROIRS 2025 Colombiers

Plongez au cœur de l’authenticité avec l’édition 2025 du Salon Arts et Terroirs, organisé par l’association Artisan et Producteur de notre Terroir.

Dans le décor unique de la cave du Château de Colombiers, au bord du Canal du Midi, venez célébrer la fin des vendanges et les Journées du Patrimoine en découvrant plus de 60 exposants artisans d’art, créateurs et producteurs locaux.

Temps forts du week-end

Spectacle de feu & pyrotechnie Samedi 20h, un show magique gratuit qui illuminera la cave et le port de Colombiers.

Espace food truck & petite restauration Pour savourer les saveurs locales dans une ambiance conviviale.

Concert du groupe JRB Dimanche 12h à 15h, ambiance musicale entraînante pour accompagner votre déjeuner.

Entrée gratuite Une expérience à partager en famille ou entre amis, entre dégustations, découvertes artisanales et animations festives.

Rendez-vous pour un voyage sensoriel et convivial au cœur des traditions et du terroir ! .

Place du III Millénaire Colombiers 34440 Hérault Occitanie artisansetproducteurs1134@outlook.fr

English :

Plunge into the heart of authenticity with the 2025 edition of the Salon Arts et Terroirs, organized by the Artisan et Producteur de notre Terroir association.

In the unique setting of the Château de Colombiers cellar, on the banks of the Canal du Midi, come and celebrate the end of the grape harvest and the Journées du Patrimoine by discovering over 60 exhibitors: local craftsmen, creators and producers.

German :

Tauchen Sie ein in die Welt der Authentizität mit der Ausgabe 2025 der Messe Arts et Terroirs, die von der Vereinigung Artisan et Producteur de notre Terroir (Handwerker und Produzenten unserer Region) organisiert wird.

In der einzigartigen Kulisse des Kellers des Château de Colombiers am Ufer des Canal du Midi feiern Sie das Ende der Weinlese und die Tage des Kulturerbes mit über 60 Ausstellern: Kunsthandwerker, Designer und lokale Produzenten.

Italiano :

Tuffatevi nel cuore dell’autenticità con l’edizione 2025 del salone Arts et Terroirs, organizzato dall’associazione Artisan et Producteur de notre Terroir.

Nella cornice unica della cantina dello Château de Colombiers, sulle rive del Canal du Midi, venite a festeggiare la fine della vendemmia e le Giornate del Patrimonio scoprendo oltre 60 espositori: artigiani, creatori e produttori locali.

Espanol :

Sumérjase en el corazón de la autenticidad con la edición 2025 del salón Arts et Terroirs, organizado por la asociación Artisan et Producteur de notre Terroir.

En el marco incomparable de la bodega del Château de Colombiers, a orillas del Canal du Midi, venga a celebrar el final de la vendimia y las Jornadas del Patrimonio descubriendo más de 60 expositores: artesanos, creadores y productores locales.

