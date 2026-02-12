Salon Arts & Livres Salle des Fêtes Doix lès Fontaines

Salon Arts & Livres

Salle des Fêtes Doix Doix lès Fontaines

Début : 2026-02-28

fin : 2026-02-28

2026-02-28 2026-03-01

Organisé pour la 5ème année par l’équipe de la bibliothèque de DOIX

La bibliothèque de Doix lès Fontaines organise son 5ème salon Arts et Livres le samedi 28 février et dimanche1er mars, de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h.

Découverte et rencontre d’auteurs, peintres et sculpteurs.

Animations

Samedi 15h Initiation aux dessins.

Dimanche 10h Contes pour enfants.

Dimanche 11h Dictée pour ados et adultes.

Dimanche 15h Atelier d’écriture.

Inscriptions 02 51 53 90 15 07 43 36 35 46

Entrée gratuite .

Vendée Pays de la Loire +33 2 51 53 90 15

English :

Organized for the 5th year by the DOIX library team

