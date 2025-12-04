Salon arts & saveurs rue Albert Camus Châtillon-sur-Seine

Salon arts & saveurs

rue Albert Camus Salle Luc Schreder Châtillon-sur-Seine Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 10:00:00

fin : 2026-04-12 19:00:00

Date(s) :

2026-04-11

Le salon ARTS & SAVEURS propose au grand public de se réjouir aux plaisirs du palais et aux ravissements des yeux, dans un espace où l’art pour le goût rencontre le goût pour l’art. Ce salon permet de réunir en un même lieu des créateurs et des artistes amoureux de la matière, mais également le monde des saveurs tels que des producteurs et des restaurateurs. Entre tradition et modernité, ces deux jours d’expositions, d’animations et de gastronomie mettent à l’honneur le savoir-faire et la passion d’hommes et de femmes de talents, qui ont en commun l’art du raffinement et le goût du partage, pour enchanter les visiteurs. .

rue Albert Camus Salle Luc Schreder Châtillon-sur-Seine 21400 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté domaine.brigand@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Salon arts & saveurs

L’événement Salon arts & saveurs Châtillon-sur-Seine a été mis à jour le 2025-12-04 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)