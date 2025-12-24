Salon Arts, Sciences et Lettres du Limousin, Place Saint Pierre Limoges

Salon Arts, Sciences et Lettres du Limousin

Place Saint Pierre Pavillon du Verdurier Limoges Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2026-01-23

fin : 2026-03-03

Le Salon Arts, Sciences et Lettres du Limousin met en exergue des artistes régionaux dans une exposition temporaire au Pavillon du Verdurier. Les domaines abordés lors de cette manifestation sont toujours la peinture avec ses différentes techniques, la sculpture, la bijouterie, la couture, la littérature, la poésie et la photographie.

L’invitée d’honneur du salon de cette édition 2026 est Michèle Espinette, artiste pastelliste de Nantiat.

Entrée libre. .

