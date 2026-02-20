Salon Arzon Zen Place Marchédial Craponne-sur-Arzon

Salon Arzon Zen

Place Marchédial La Grenette Craponne-sur-Arzon Haute-Loire

Début : 2026-02-28

fin : 2026-03-01

2026-02-28

Arzon zen, salon du bien-être et des médecines douces, revient pour sa troisième édition.

Venez assister à des conférences et ateliers, pour découvrir, essayer, comprendre…

L’entrée est gratuite.

Place Marchédial La Grenette Craponne-sur-Arzon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 52 70 47 44 salon.arzon.zen@gmail.com

English :

Arzon zen, the well-being and alternative medicine show, is back for its third edition.

Come along to conferences and workshops, to discover, try and understand…

Admission is free.

