Salon Arzon Zen Place Marchédial Craponne-sur-Arzon samedi 28 février 2026.
Place Marchédial La Grenette Craponne-sur-Arzon Haute-Loire
Début : 2026-02-28
fin : 2026-03-01
2026-02-28
Arzon zen, salon du bien-être et des médecines douces, revient pour sa troisième édition.
Venez assister à des conférences et ateliers, pour découvrir, essayer, comprendre…
L’entrée est gratuite.
Place Marchédial La Grenette Craponne-sur-Arzon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 52 70 47 44 salon.arzon.zen@gmail.com
English :
Arzon zen, the well-being and alternative medicine show, is back for its third edition.
Come along to conferences and workshops, to discover, try and understand…
Admission is free.
