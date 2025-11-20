Salon Asphodèle

7 Boulevard Champetier de Ribes Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-14

Le salon Asphodèle entièrement dédié à la bio et aux nouvelles façons de vivre et de consommer, regroupe cette année plus de 200 exposants. Ceux-ci, artisans, producteurs, créateurs, entreprises de transformation, etc. sont sélectionnés par un comité en fonction de leurs offres, certifiés bio et/ou respectant une démarche alternative et durable, mais avant tout respectueuse de l’humain.

Marché bio et gourmand, le salon Asphodèle permet aux visiteurs de rencontrer des producteurs venus des quatre coins de la France pour partager leur savoir-faire et leur passion. .

7 Boulevard Champetier de Ribes Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine contact@salon-asphodele.com

English : Salon Asphodèle

German : Salon Asphodèle

Italiano :

Espanol : Salon Asphodèle

L’événement Salon Asphodèle Pau a été mis à jour le 2025-11-18 par OT Pau