Salon Atlantica 2025 à Niort Niort

Salon Atlantica 2025 à Niort
6 Rue Archimède Niort Deux-Sèvres
La 28e édition du Salon Atlantica aura lieu du 7 au 9 octobre 2025 au Parc des Expositions de Niort Noron.
Le Salon Atlantica est le 1er salon dédié aux professionnels sur la côte Atlantique ! Les visiteurs pourront y retrouver Hébergement touristique Hôtellerie de Plein Air Équipements Loisirs Services Piscine & Spa Aménagements Café Hôtellerie Restauration Développement Durable
L’accès au salon Atlantica à Niort est strictement réservé aux professionnels ainsi qu’aux porteurs de projet.
L’entrée est gratuite sur présentation d’un justificatif pro ou d’une invitation.
Horaires
– Mardi 07 octobre 2025 9h-19h
– Mercredi 08 octobre 2025 9h-19h
– Jeudi 09 octobre 2025 9h-17h .
6 Rue Archimède Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine
