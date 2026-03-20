Salon Atxik salon du vin et du livre engagé Ferme Inharria Saint-Pée-sur-Nivelle

Salon Atxik salon du vin et du livre engagé

Ferme Inharria Chemin Igel Karrika Saint-Pée-sur-Nivelle Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

11h00 Torture et prison les instruments de la répression d’État. Table ronde et fenêtre ouverte avec d’anciens prisonniers du Pays basque et d’ailleurs. (En basque et en français)

16h00 Euskara eta biok. Jalgi hadi mundura (Herrima, 2025) Présentation du livre avec l’autrice Andrea Bella García, animée par Eneko Gallartzagoitia. (En basque) Qu’est-ce qui pousse une personne vivant hors du Pays basque et sans origine basque à apprendre la langue basque ? Plus encore, qu’est-ce qui la transforme en euskaltzale (amoureuse et promotrice de la langue basque) ? (En basque)

18h00 Erroen izerdia (Elkar, 2025) Présentation du livre avec l’autrice Jone Bordato, animée par Matilda Legardinier. (En basque) Le livre est composé de trois longues nouvelles. Dans chaque histoire, les protagonistes ont leurs racines ancrées dans le passé, dans les conditions. Concert Xibalet eta Baga Biga .

Ferme Inharria Chemin Igel Karrika Saint-Pée-sur-Nivelle 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 9 81 35 37 99

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English : Salon Atxik salon du vin et du livre engagé

L’événement Salon Atxik salon du vin et du livre engagé Saint-Pée-sur-Nivelle a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme Pays Basque