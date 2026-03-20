Salon Atxik salon du vin et du livre engagé Ferme Inharria Saint-Pée-sur-Nivelle

Salon Atxik salon du vin et du livre engagé

Ferme Inharria Chemin Igel Karrika Saint-Pée-sur-Nivelle Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

11h00 L’eau au Pays basque Nord, de la montagne à l’océan avec Michel Botella. (En français)

15h00 Sobre pour la révolution Présentation du livre avec l’auteur Mathieu Léonard. (En français)

Depuis le début du XXe siècle, les anarchistes ont mené diverses initiatives contre l’alcool — qu’ils considéraient comme un poison systémique, un allié silencieux du pouvoir.

17h00 Conférence d’Elur Alberdi La plus belle des victoires mon combat du stade à la vie, un hommage à la résilience des femmes. (En basque)

Concert avec la chorale Bilibilka .

Ferme Inharria Chemin Igel Karrika Saint-Pée-sur-Nivelle 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 9 81 35 37 99

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English : Salon Atxik salon du vin et du livre engagé

L’événement Salon Atxik salon du vin et du livre engagé Saint-Pée-sur-Nivelle a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme Pays Basque