Salon Au fil du vin

Salle Jean Ferrat Malemort Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18 2026-04-19

12è édition du salon des vins bio, biodynamiques et naturels.

Cet événement incontournable accueillera une quarantaine de vignerons venus de toute la France et d’ailleurs. Tous ont à cœur de faire découvrir des vins authentiques, reflets de leurs terroirs d’origine, élaborés dans le respect de la nature et du savoir-faire traditionnel.

Les visiteurs auront ainsi l’occasion d’échanger directement avec les producteurs, de déguster une grande diversité de crus et de mieux comprendre les pratiques viticoles engagées.

Restauration possible le dimanche midi.

A la salle Jean Ferrat. Tarif 6€ l’entrée, verre offert

Samedi 18/04 14h-20h

Dimanche 19/04 10-18h .

Salle Jean Ferrat Malemort 19360 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 83 31 52

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English : Salon Au fil du vin

L’événement Salon Au fil du vin Malemort a été mis à jour le 2026-03-28 par Brive Tourisme