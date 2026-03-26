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Salon Au fil du vin Malemort

Salon Au fil du vin Malemort

Salon Au fil du vin Malemort samedi 18 avril 2026.

Adresse : Salle Jean Ferrat

Ville : 19360 Malemort

Département : Corrèze

Début : samedi 18 avril 2026

Fin : samedi 18 avril 2026

Tarif :

Salon Au fil du vin

Salle Jean Ferrat Malemort Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18
fin : 2026-04-18

Date(s) :
2026-04-18 2026-04-19

12è édition du salon des vins bio, biodynamiques et naturels.
Cet événement incontournable accueillera une quarantaine de vignerons venus de toute la France et d’ailleurs. Tous ont à cœur de faire découvrir des vins authentiques, reflets de leurs terroirs d’origine, élaborés dans le respect de la nature et du savoir-faire traditionnel.
Les visiteurs auront ainsi l’occasion d’échanger directement avec les producteurs, de déguster une grande diversité de crus et de mieux comprendre les pratiques viticoles engagées.
Restauration possible le dimanche midi.

A la salle Jean Ferrat. Tarif 6€ l’entrée, verre offert
Samedi 18/04 14h-20h
Dimanche 19/04 10-18h   .

Salle Jean Ferrat Malemort 19360 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 83 31 52 

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English : Salon Au fil du vin

L’événement Salon Au fil du vin Malemort a été mis à jour le 2026-03-28 par Brive Tourisme