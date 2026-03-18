Salon Auteurs Salon du thème Film noir YZATIS Espace Henri Bérenger Yzeure
Salon Auteurs Salon du thème Film noir YZATIS Espace Henri Bérenger Yzeure samedi 4 avril 2026.
Salon Auteurs Salon du thème Film noir
YZATIS Espace Henri Bérenger Boulevard Jean Moulin Yzeure Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 14:00:00
fin : 2026-04-12 18:00:00
Date(s) :
2026-04-04
Exposition photos du Club photo CYSL
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YZATIS Espace Henri Bérenger Boulevard Jean Moulin Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 86 71 39 67 clubphotocysl@gmail.com
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English :
CYSL Photo Club photo exhibition
L’événement Salon Auteurs Salon du thème Film noir Yzeure a été mis à jour le 2026-03-18 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région