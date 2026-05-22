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Salon auto/moto 2026 de Chartres Chartres

Salon auto/moto 2026 de Chartres Chartres

Salon auto/moto 2026 de Chartres Chartres vendredi 29 mai 2026.

Ville : 28000 Chartres

Département : Eure-et-Loir

Début : vendredi 29 mai 2026

Fin : vendredi 29 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 5 5 5 Tarif de base plein tarif

Chartres

Salon auto/moto 2026 de Chartres

Chartres Eure-et-Loir

Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-29 10:00:00
fin : 2026-05-30 19:00:00

Date(s) :
2026-05-29 2026-05-30 2026-05-31

2e salon Auto/Moto/Vélo/Camping-Cars et Services de Chartres, les 29, 30 et 31 mai 2026 à l’Illiade, parc des expositions de Chartres Métropole.
Dénichez-y votre futur véhicule, neuf ou occasion. Découvrez les nouveautés et les concepts de vos marques préférées ! 5  .

Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire  

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English :

2nd Chartres Auto/Moto/Vélo/Camping-Cars et Services show, May 29, 30 and 31, 2026 at the Illiade, Chartres Métropole exhibition center.

L’événement Salon auto/moto 2026 de Chartres Chartres a été mis à jour le 2026-05-20 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES

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