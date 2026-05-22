Salon auto/moto 2026 de Chartres Chartres
Salon auto/moto 2026 de Chartres Chartres vendredi 29 mai 2026.
Chartres
Salon auto/moto 2026 de Chartres
Chartres Eure-et-Loir
Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-29 10:00:00
fin : 2026-05-30 19:00:00
Date(s) :
2026-05-29 2026-05-30 2026-05-31
2e salon Auto/Moto/Vélo/Camping-Cars et Services de Chartres, les 29, 30 et 31 mai 2026 à l’Illiade, parc des expositions de Chartres Métropole.
Dénichez-y votre futur véhicule, neuf ou occasion. Découvrez les nouveautés et les concepts de vos marques préférées ! 5 .
Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
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English :
2nd Chartres Auto/Moto/Vélo/Camping-Cars et Services show, May 29, 30 and 31, 2026 at the Illiade, Chartres Métropole exhibition center.
L’événement Salon auto/moto 2026 de Chartres Chartres a été mis à jour le 2026-05-20 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES
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