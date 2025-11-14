Salon auto moto de Caen 2025 Rue Joseph Philippon Caen

Salon auto moto de Caen 2025

Rue Joseph Philippon Parc des Expositions de Caen Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-11-14 10:00:00

fin : 2025-11-16 19:00:00

Date(s) :

2025-11-14

Le Salon Auto Moto de Caen, organisé par Caen Événements et C au Carré, est un rendez-vous incontournable pour tous les passionnés de véhicules.

Le Salon Auto Moto de Caen, organisé par Caen Événements et C au Carré, est un rendez-vous incontournable pour tous les passionnés de véhicules.

Du 14 au 16 novembre, cette septième édition se déroulera au Parc des Expositions, offrant aux visiteurs une occasion unique de découvrir une large gamme de voitures, motos et utilitaires, neufs et d’occasion.

Avec la participation de 60 exposants et plus de 30 marques de véhicules, le salon promet une expérience riche en découvertes. Les amateurs pourront admirer les dernières innovations du secteur et échanger avec des professionnels passionnés.

Des animations pour tous les âges seront également proposées, faisant de cet événement une sortie parfaite pour toute la famille.

Ne manquez pas ce rendez-vous exceptionnel pour plonger dans l’univers fascinant de l’automobile et de la moto. Rendez-vous au Salon Auto Moto de Caen pour une expérience inoubliable ! .

Rue Joseph Philippon Parc des Expositions de Caen Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 29 99 99 info@caen-evenements.com

English : Salon auto moto de Caen 2025

The Caen Auto Moto Show, organized by Caen Événements and C au Carré, is a must for all car enthusiasts.

German : Salon auto moto de Caen 2025

Der von Caen Événements und C au Carré organisierte Salon Auto Moto de Caen ist ein Muss für alle Fahrzeugliebhaber.

Italiano :

Il Caen Auto Moto Show, organizzato da Caen Événements e C au Carré, è un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di auto.

Espanol :

El Salón del Automóvil de Caen, organizado por Caen Événements y C au Carré, es una cita ineludible para todos los aficionados al automóvil.

L’événement Salon auto moto de Caen 2025 Caen a été mis à jour le 2025-10-24 par OT Caen la Mer