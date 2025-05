Salon auto/moto de Chartres – Chartres, 16 mai 2025 10:00, Chartres.

Eure-et-Loir

Salon auto/moto de Chartres Chartres Eure-et-Loir

Début : Dimanche 2025-05-16 10:00:00

fin : 2025-05-18 18:00:00

2025-05-16

2025-05-17

2025-05-18

Salon Auto/Moto/ Vélo/ Utilitaire/Poids Lourds de Chartres, les 16, 17 et 18 mai 2025 au Parc des expositions de Chartres Métropole.

Dénichez-y votre futur véhicule, neuf ou occasion. Découvrez les nouveautés et les concepts de vos marques préférées ! 55 EUR.

Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

English :

Salon Auto/Moto/ Vélo/ Utilitaire/Poids Lourds de Chartres, May 16, 17 and 18, 2025 at the Parc des expositions de Chartres Métropole.

German :

Auto/Motorrad/Fahrrad/Nutzfahrzeuge/Schwergewichte-Messe in Chartres am 16., 17. und 18. Mai 2025 auf dem Messegelände Chartres Métropole.

Italiano :

Salone dell’auto/motociclo/bici/commerciale/mezzi pesanti di Chartres, 16, 17 e 18 maggio 2025 presso il Centro espositivo di Chartres Métropole.

Espanol :

Salón del automóvil/motocicleta/bicicleta/vehículo comercial/vehículo pesado de Chartres, 16, 17 y 18 de mayo de 2025 en el recinto ferial de Chartres Métropole.

