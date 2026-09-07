Informations pratiques

Le Grand-Quevilly

Salon Auto Rouen & Salon Moto Rouen

46 Avenue des Canadiens Le Grand-Quevilly Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-10-23

fin : 2026-10-25

Date(s) :

2026-10-23

Un salon à la hauteur de vos attentes !

Sur 20 000 m² d’exposition, le Salon Auto Moto propose une expérience complète autour de l’univers automobile et moto :

Une esplanade centrale, véritable cœur du salon, pour circuler et découvrir l’ensemble des exposants

Un centre d’essai pour tester les véhicules dans des conditions réelles

Une piste d’essai ouverte aux visiteurs

Deux simulateurs GT et F1 pour vivre des sensations fortes

Un karting pour petits et grands

Des structures gonflables dédiées aux enfants

Spectacles et concerts pour animer chaque journée

Comparer, découvrir, échanger

Que vous soyez en quête d’un nouveau véhicule, simplement curieux ou passionné de longue date, le Salon Auto Moto est l’endroit idéal pour comparer les modèles, les découvrir de près et échanger directement avec les professionnels du secteur. .

46 Avenue des Canadiens Le Grand-Quevilly 76120 Seine-Maritime Normandie

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English : Salon Auto Rouen & Salon Moto Rouen

L’événement Salon Auto Rouen & Salon Moto Rouen Le Grand-Quevilly a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de tourisme Rouen tourisme