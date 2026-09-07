Salon Auto Rouen & Salon Moto Rouen Le Grand-Quevilly
vendredi 23 octobre 2026 · Le Grand-Quevilly
Informations pratiques
Le Grand-Quevilly
Salon Auto Rouen & Salon Moto Rouen
46 Avenue des Canadiens Le Grand-Quevilly Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-10-23
fin : 2026-10-25
Date(s) :
2026-10-23
Un salon à la hauteur de vos attentes !
Sur 20 000 m² d’exposition, le Salon Auto Moto propose une expérience complète autour de l’univers automobile et moto :
Une esplanade centrale, véritable cœur du salon, pour circuler et découvrir l’ensemble des exposants
Un centre d’essai pour tester les véhicules dans des conditions réelles
Une piste d’essai ouverte aux visiteurs
Deux simulateurs GT et F1 pour vivre des sensations fortes
Un karting pour petits et grands
Des structures gonflables dédiées aux enfants
Spectacles et concerts pour animer chaque journée
Comparer, découvrir, échanger
Que vous soyez en quête d’un nouveau véhicule, simplement curieux ou passionné de longue date, le Salon Auto Moto est l’endroit idéal pour comparer les modèles, les découvrir de près et échanger directement avec les professionnels du secteur. .
46 Avenue des Canadiens Le Grand-Quevilly 76120 Seine-Maritime Normandie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Salon Auto Rouen & Salon Moto Rouen
L’événement Salon Auto Rouen & Salon Moto Rouen Le Grand-Quevilly a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de tourisme Rouen tourisme
À voir aussi à Le Grand Quevilly (Seine-Maritime)
- Salon habitat Rouen 2026 Le Grand-Quevilly 18 septembre 2026
- Karaoké : LuluKnet, Bar Le Théâtre, Le Grand-Quevilly 18 septembre 2026
- Visite guidée du centre de tri, Smédar, Le Grand-Quevilly 19 septembre 2026
- Ateliers : village zéro déchet, Smédar, Le Grand-Quevilly 19 septembre 2026
- Visite libre de la maison, Maison métallique type G4, Le Grand-Quevilly 19 septembre 2026