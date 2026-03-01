Salon Autominiatours

Avenue Camille Chautemps Tours Indre-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-03-29 09:00:00

fin : 2026-03-29 16:30:00

Date(s) :

2026-03-29

50 éme Bourse d’échange de modèles réduits et jouets anciens.

Un large panel de miniatures automobiles, jeux anciens, ours en peluche, poupées, trains, documentation sur l’automobile, moto, jouets sera disponible pour les collectionneurs et collectionneuses sur ces thèmes.

50 éme Bourse d’échange de modèles réduits et jouets anciens.

Un large panel de miniatures automobiles, jeux anciens, ours en peluche, poupées, trains, documentation sur l’automobile, moto, jouets sera disponible pour les collectionneurs et collectionneuses sur ces thèmes.

En point central sera exposé un véhicule CITROEN KEGRESSE à l’échelle 1 entouré de vitrines consacrées à la marque CITROEN. 5 .

Avenue Camille Chautemps Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 72 68 90 72 autominiatours@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

50th Model and Antique Toy Fair.

A wide range of miniature cars, vintage games, teddy bears, dolls, trains, documentation on cars, motorcycles and toys will be available for collectors on these themes.

L’événement Salon Autominiatours Tours a été mis à jour le 2026-03-09 par Tours Val de Loire Tourisme