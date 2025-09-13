Salon autour de l’art du fil et de la broderie Route de Montilly Moulins

Salon autour de l’art du fil et de la broderie Route de Montilly Moulins samedi 13 septembre 2025.

Allier

Salon autour de l’art du fil et de la broderie Route de Montilly Espace Villars Moulins Allier

Tarif : 4 – 4 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-09-13 10:00:00

fin : 2025-09-14 18:00:00

Date(s) :

2025-09-13

Ce salon accueille des artistes et artisans du fil et de la broderie, confirmés et Meilleurs Ouvriers de France (MOF) mais aussi de l’achat de fournitures. Issus de toute la France, il est proposé des démonstrations, des stages ainsi que de la vente.

.

Route de Montilly Espace Villars

Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 20 44 00 avfmoulins@orange.fr

English :

The show welcomes both established and Meilleurs Ouvriers de France (MOF) thread and embroidery artists and craftspeople, as well as buyers of supplies. From all over France, demonstrations, workshops and sales are on offer.

German :

Auf dieser Messe sind Künstler und Handwerker aus den Bereichen Garn und Stickerei vertreten, die bereits etabliert sind und zu den Besten Handwerkern Frankreichs (MOF) gehören, aber auch Lieferungen kaufen. Sie kommen aus ganz Frankreich und bieten Vorführungen, Praktika sowie Verkauf an.

Italiano :

Il salone è frequentato da artisti e artigiani esperti di filo e ricamo, tra cui i Meilleurs Ouvriers de France (MOF), nonché da acquirenti di forniture. Da tutta la Francia vengono offerte dimostrazioni, corsi e vendite.

Espanol :

Al salón acuden artistas y artesanos experimentados del hilo y el bordado, incluidos los Meilleurs Ouvriers de France (MOF), así como compradores de suministros. Se ofrecen demostraciones, cursos y ventas procedentes de toda Francia.

L’événement Salon autour de l’art du fil et de la broderie Moulins a été mis à jour le 2025-04-22 par Office du tourisme de Moulins & sa région