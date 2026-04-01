SALON AUTOUR DU JARDIN Route de Villeneuve-lès-Bouloc Castelnau-d’Estrétefonds

Castelnau-d’Estrétefonds

SALON AUTOUR DU JARDIN

Route de Villeneuve-lès-Bouloc ESPACE FONDADA Castelnau-d’Estrétefonds Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 09:00:00

fin : 2026-04-26 18:00:00

Date(s) :

2026-04-26

La Ville de Castelnau d’Estrétefonds organise la quatorzième édition du Salon autour du Jardin.

Cet événement rassemble les amoureux de la nature, qu’ils soient professionnels ou amateurs, autour d’une passion.

Vente de végétaux, restauration sur place, parking, troc de plantes.

Un rassemblement de passionnés du végétal

Organisé avec un groupe de citoyens bénévoles, cet événement printanier offre aux visiteurs l’opportunité de flâner parmi les stands où se côtoient des pépiniéristes, des horticulteurs, ainsi que des artisans et des producteurs locaux. C’est l’occasion idéale d’échanger avec des jardiniers passionnés, de recueillir de précieux conseils pour l’aménagement des espaces verts et de découvrir une belle diversité de plantes et de créations artisanales.

Une programmation riche en découvertes environnementales

Au-delà de la simple exposition botanique, le salon propose de nombreuses animations axées sur la nature et la préservation de l’environnement. Le public peut notamment participer à des sessions d’observation des oiseaux ou encore s’informer sur les pratiques écologiques comme la réduction des déchets du jardin et les techniques de compostage.

Le salon est également animé par des lectures de poésies et la déambulation d’un groupe de musique, offrant ainsi une véritable parenthèse bucolique.

Des activités ludiques pour les enfants

Les plus jeunes peuvent participer à des ateliers spécifiques initiation à l’aquarelle naturaliste, fabrication de mangeoires en bois pour les oiseaux, nettoyage de printemps avec les élus du conseil municipal des enfants, initiation au jardinage, découverte des empreintes d’animaux, visite d’une mini-ferme et balades à dos de poneys.

Entrée libre. .

Route de Villeneuve-lès-Bouloc ESPACE FONDADA Castelnau-d’Estrétefonds 31620 Haute-Garonne Occitanie +33 5 34 27 05 27

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English :

The town of Castelnau d?Estrétefonds organizes the fourteenth edition of the Salon autour du Jardin.

This event brings together nature lovers, both professionals and amateurs, to share a passion.

Plant sales, on-site catering, parking, plant barter.

L’événement SALON AUTOUR DU JARDIN Castelnau-d’Estrétefonds a été mis à jour le 2026-04-20 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE