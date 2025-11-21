Salon Aux Vignobles ! Angers

Route de Paris Angers Maine-et-Loire

Du 21 au 24 novembre, le Salon Aux Vignobles ! fait étape à Angers, où il s’ouvre, à nouveau, sur le monde de l’artisanat gastronomique et viticole. .

Route de Paris Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 93 40 40 parcexpo@destination-angers.com

