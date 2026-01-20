Salon Aux Vignobles ! Biarritz Halle D’Iraty Rue de Pitchot 64200 Biarritz Biarritz 30 janvier – 1 février Sur place : 5€

Gratuit pour les moins de 18 ans.

Référence pour les amateurs de bons produits, Aux Vignobles ! fait escale à Biarritz

Référence pour les amateurs de bons produits, Aux Vignobles ! fait escale à Biarritz, à la Halle d’Iraty. Organisé par GL events Exhibitions, du 30 janvier au 01 février, 95 exposants issus de toutes les régions partagent leur savoir-faire, proposent des dégustations et présentent l’histoire de leurs domaines ou de leurs produits gastronomiques. Pendant 3 jours, le salon met à l’honneur la richesse des terroirs français à travers une sélection de producteurs, vignerons et artisans. Une expérience conviviale et gourmande, placée sous le signe de la découverte, de l’échange et de l’achat en direct, au cœur de Biarritz.

