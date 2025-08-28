Salon Aux Vignobles Rue de Pitchot Biarritz

Rue de Pitchot La Halle d’Iraty Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Du 30 janvier au 1er février, le Salon Aux Vignobles ! fait étape à Biarritz, où il s’ouvre, à nouveau, sur le monde de l’artisanat gastronomique et viticole. Pour cette 19e édition de l’événement, 100 artisans et producteurs venus de toute la France donnent rendez-vous aux gourmands, gourmets ou simples curieux.

Chaque terroir développe en permanence des produits de caractère, issus de savoir-faire uniques que chaque exposant viendra défendre avec passion. Savamment agencés, leurs stands promettent d’offrir aux regards, comme à la dégustation, une multitude de gourmandises aux saveurs originales et variées (chocolats ou thés, charcuterie ou fromages, vins bio, artisanaux ou d’appellation d’origine).

La vente en direct des produits sur le salon offrira aux visiteurs le bénéfice de conseils avisés et d’une gamme de prix direct producteur adaptée à tous les budgets. .

Rue de Pitchot La Halle d’Iraty Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 37 10

