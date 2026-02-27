Salon Aux vignobles ! Parc des expositions Caen

Salon Aux vignobles !

Du 20 au 22 mars, le Salon Aux Vignobles ! fait étape à Caen, où il s’ouvre, à nouveau, sur le monde de l’artisanat gastronomique et viticole. Pour cette 33e édition de l’événement, 185 artisans et producteurs venus de toute la France donnent rendez-vous aux gourmands, gourmets ou simples curieux.

Chaque terroir développe en permanence des produits de caractère, issus de savoir-faire uniques que chaque exposant viendra défendre avec passion. Savamment agencés, leurs stands promettent d’offrir aux regards, comme à la dégustation, une multitude de gourmandises aux saveurs originales et variées (chocolats ou thés, charcuterie ou fromages, vins bio, artisanaux ou d’appellation d’origine).

La vente en direct des produits sur le salon offrira aux visiteurs le bénéfice de conseils avisés et d’une gamme de prix direct producteur adaptée à tous les budgets. .

English :

From March 20 to 22, the Aux Vignobles! trade show makes a stopover in Caen, where it once again opens its doors to the world of gastronomic and viticultural craftsmanship. For this 33rd edition of the event, 185 craftsmen and producers from all over France will be on hand to welcome gourmets and the simply curious.

