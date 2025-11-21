Salon Aux Vignobles ! de ANGERS Parc Expo Écouflant 21 – 24 novembre Tarifs :

**Salon Aux Vignobles ! de ANGERS**

———————————–

### **21, 22, 23 et 24 novembre 2025**

**Du 21 au 24 novembre,** le Salon Aux Vignobles ! fait étape à **Angers**, où il s’ouvre, à nouveau, sur le monde de l’artisanat gastronomique et viticole. Pour cette **31e édition** de l’événement, **130 artisans** et producteurs venus de toute la France donnent rendez-vous aux gourmands, gourmets ou simples curieux.

Chaque terroir développe en permanence des produits de caractère, issus de savoir-faire uniques que chaque exposant viendra défendre avec passion. Savamment agencés, leurs stands promettent d’offrir aux regards, comme à la dégustation, une multitude de gourmandises aux saveurs originales et variées (chocolats ou thés, charcuterie ou fromages, vins bio, artisanaux ou d’appellation d’origine).

La vente en direct des produits sur le salon offrira aux visiteurs le bénéfice de conseils avisés et d’une gamme de prix « direct producteur » adaptée à tous les budgets.

**Infos Pratiques :**

Horaires :

Vendredi de 17h à 21h

Samedi de 10h à 20h

Dimanche de 10h à 19h

Lundi de 10h à 17h

Les horaires d’ouverture et de fermeture du salon sont susceptibles d’être modifiés. Merci de vérifier les horaires officiels sur le site internet avant votre venue.

**Adresse :**

Parc Expo, Route de Paris 49000 Angers

Parking Gratuit

**Tarifs :**

Sur place : 5€

Gratuit pour les moins de 18 ans

Verre de dégustation obligatoire à l’entrée (2€)

Restauration sur place

Guide du salon offert à l’accueil

Point info à l’accueil

Toutes les infos de dernières minutes et le programme disponibles sur le site internet.

GL events veille à vous accueillir dans les meilleures conditions sanitaires : plus d’informations sur le site internet.

**Contact :**

GL Events Exhibitions Opérations

[[contact-brest@gl-events.com](mailto:contact-brest@gl-events.com)](mailto:contact-brest@gl-events.com)

02.98.44.25.33

**RETROUVEZ TOUTES LES INFOS SUR**

Site : [https://www.auxvignobles.fr/angers/](https://www.auxvignobles.fr/angers/)

Facebook : [https://www.facebook.com/AuxVignoblesVinsGastronomie](https://www.facebook.com/AuxVignoblesVinsGastronomie)

Instagram : [https://www.instagram.com/auxvignobles/](https://www.instagram.com/auxvignobles/)

Parc Expo Route de Paris 49000 Angers Saint-Sylvain-d’Anjou Écouflant 49000 Maine-et-Loire