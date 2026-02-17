Salon aux Vignobles ! Le Havre Carré des Docks, Le Havre Le Havre 20 – 22 février Sur place : 5€ (le verre de dégustation est offert avec l’entrée payante)

Gratuit pour les moins de 18 ans.

Le salon Aux Vignobles ! s’installe au Havre du 20 au 22 février pour un rendez-vous dédié aux plaisirs du vin et de la gastronomie

Référence pour les amateurs de bons produits, Aux Vignobles ! fait escale au Havre, au Carré des Docks. Organisé par GL events Exhibitions, du 20 au 22 février, 130 exposants issus de toutes les régions partagent leur savoir-faire, proposent des dégustations et présentent l’histoire de leurs domaines ou de leurs produits gastronomiques. Pendant 3 jours, le salon met à l’honneur la richesse des terroirs français à travers une sélection de producteurs, vignerons et artisans. Une expérience conviviale et gourmande, placée sous le signe de la découverte, de l’échange et de l’achat en direct, au cœur du Havre.

Début : 2026-02-20T10:00:00.000+01:00

Fin : 2026-02-22T19:00:00.000+01:00

Carré des Docks, Le Havre 64 Quai de la Réunion 76600 Le Havre Saint-Nicolas Le Havre 76600 Seine-Maritime



