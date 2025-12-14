Salon aux Vignobles ! Quai de la Réunion Le Havre

Salon aux Vignobles !

Quai de la Réunion Carré des Docks Le Havre Seine-Maritime

Début : Vendredi Vendredi 2026-02-20

fin : 2026-02-22

2026-02-20

Du 20 au 22 février, le Salon Aux Vignobles ! fait étape au Havre, où il s’ouvre, à nouveau, sur le monde de l’artisanat gastronomique et viticole. Pour cette 27ème édition de l’événement, 125 artisans et producteurs venus de toute la France donnent rendez-vous aux gourmands, gourmets ou simples curieux.

Chaque terroir développe en permanence des produits de caractère, issus de savoir-faire uniques que chaque exposant viendra défendre avec passion. Savamment agencés, leurs stands promettent d’offrir aux regards, comme à la dégustation, une multitude de gourmandises aux saveurs originales et variées (chocolats ou thés, charcuterie ou fromages, vins bio, artisanaux ou d’appellation d’origine).

La vente en direct des produits sur le salon offrira aux visiteurs le bénéfice de conseils avisés et d’une gamme de prix direct producteur adaptée à tous les budgets.

Verre de dégustation obligatoire à l’entrée (2 €).

Restauration sur place.

Horaires d’ouverture

Vendredi 20 février de 10h à 21h.

Samedi 21 février de 10h à 20h.

Dimanche 22 février de 10h à 19h. .

