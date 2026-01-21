Salon Aux vignobles ! Parc des Expositions Metz

Salon Aux vignobles !

Parc des Expositions Parc des Expositions de Metz Métropole, rue de la Grange aux bois, BP 45059 Metz Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Dimanche 2026-03-27 10:00:00

fin : 2026-03-28 20:00:00

Date(s) :

2026-03-27 2026-03-28 2026-03-29

Le Salon Aux Vignoble ! 2026 fait étape à Metz, où il s’ouvre, à nouveau, sur le monde de l’artisanat gastronomique et viticole. Pour cette 26e édition de l’événement, 95 artisans et producteurs venus de toute la France donnent rendez-vous aux gourmands, gourmets ou simples curieux.

Chaque terroir développe en permanence des produits de caractère, issus de savoir-faire uniques que chaque exposant viendra défendre avec passion. Savamment agencés, leurs stands promettent d’offrir aux regards, comme à la dégustation, une multitude de gourmandises aux saveurs originales et variées (chocolats ou thés, charcuterie ou fromages, vins bio, artisanaux ou d’appellation d’origine).

La vente en direct des produits sur le salon offrira aux visiteurs le bénéfice de conseils avisés et d’une gamme de prix direct producteur adaptée à tous les budgets.

Les horaires d’ouverture et de fermeture du salon sont susceptibles d’être modifiés. Merci de vérifier les horaires officiels sur le site internet avant votre venue.Tout public

.

Parc des Expositions Parc des Expositions de Metz Métropole, rue de la Grange aux bois, BP 45059 Metz 57072 Moselle Grand Est

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Aux Vignoble! 2026 makes a stopover in Metz, where it once again opens up to the world of gastronomic and viticultural craftsmanship. For this 26th edition of the event, 95 artisans and producers from all over France will be on hand to welcome gourmets and the simply curious.

Each terroir is constantly developing products of character, based on unique know-how that each exhibitor will defend with passion. Their cleverly laid-out stands promise a multitude of delicacies with original and varied flavours (chocolates or teas, charcuterie or cheeses, organic, artisanal or appellation d’origine wines).

Direct sales of products at the show will offer visitors the benefit of sound advice and a direct producer price range to suit all budgets.

Opening and closing times are subject to change. Please check the official opening and closing times on the website before coming.

L’événement Salon Aux vignobles ! Metz a été mis à jour le 2026-01-21 par AGENCE INSPIRE METZ