Salon Aux Vignobles ! Quai Saint Malo Saint-Malo

Salon Aux Vignobles !

Quai Saint Malo Quai Duguay Trouin Saint-Malo Ille-et-Vilaine

Tarif :

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-27 10:00:00

fin : 2026-03-01 19:00:00

Date(s) :

2026-02-27 2026-02-28 2026-03-01

Le salon aux vignoble 2026 fait étape à Saint-Malo, où il s’ouvre, à nouveau, sur le monde de l’artisanat gastronomique et viticole. Pour cette 30ème édition de l’événement, 95artisans et producteurs venus de toute la France donnent rendez-vous aux gourmands, gourmets ou simples curieux.

Chaque terroir développe en permanence des produits de caractère, issus de savoir-faire uniques que chaque exposant viendra défendre avec passion. Savamment agencés, leurs stands promettent d’offrir aux regards, comme à la dégustation, une multitude de gourmandises aux saveurs originales et variées (chocolats ou thés, charcuterie ou fromages, vins bio, artisanaux ou d’appellation d’origine).

La vente en direct des produits sur le salon offrira aux visiteurs le bénéfice de conseils avisés et d’une gamme de prix direct producteur adaptée à tous les budgets. .

