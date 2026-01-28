salon Aux vignobles ! Vertou Salle Sèvre et Maine Rue Sèvre et Maine 44120 Vertou Vertou 13 – 15 février 5€

Référence pour les amateurs de bons produits, Aux Vignobles ! fait escale à Vertou, à la Salle Sèvre & Maine. Organisé par GL events Exhibitions, du 13 au 15 février, 80 exposants issus de toutes les régions partagent leur savoir-faire, proposent des dégustations et présentent l’histoire de leurs domaines ou de leurs produits gastronomiques. Pendant 3 jours, le salon met à l’honneur la richesse des terroirs français à travers une sélection de producteurs, vignerons et artisans. Une expérience conviviale et gourmande, placée sous le signe de la découverte, de l’échange et de l’achat en direct, au cœur de Vertou.

Début : 2026-02-13T10:00:00.000+01:00

Fin : 2026-02-15T19:00:00.000+01:00

Salle Sèvre et Maine Rue Sèvre et Maine 44120 Vertou vertou Vertou 44120 Loire-Atlantique



