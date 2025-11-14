Salon Aux Vignobles Vins et gastronomie de nos régions Centre des Expositions Le Mans

Salon Aux Vignobles Vins et gastronomie de nos régions

Centre des Expositions 1, avenue du Parc des Expositions Le Mans Sarthe

Début : 2025-11-14

fin : 2025-11-16

2025-11-14

Retour du Salon Aux vignobles ! au Mans.

Du 14 au 16 novembre, le Salon Aux Vignobles fait étape au Mans, où il s’ouvre, à nouveau, sur le monde de l’artisanat gastronomique et viticole.

Pour cette 19e édition de l’événement, 80 artisans et producteurs venus de toute la France donnent rendez-vous aux gourmands, gourmets ou simples curieux.

Chaque terroir développe en permanence des produits de caractère, issus de savoir-faire uniques que chaque exposant viendra défendre avec passion. Savamment agencés, leurs stands promettent d’offrir aux regards, comme à la dégustation, une multitude de gourmandises aux saveurs originales et variées (chocolats ou thés, charcuterie ou fromages, vins bio, artisanaux ou d’appellation d’origine).

La vente en direct des produits sur le salon offrira aux visiteurs le bénéfice de conseils avisés et d’une gamme de prix direct producteur adaptée à tous les budgets.

Ateliers de Dégustations 1h

Samedi 11h30 et 14h30

15 personnes par Atelier d’1h

Inscription à l’accueil .

English :

Back from the Aux vignobles! in Le Mans.

German :

Rückkehr von der Messe Aux vignobles! in Le Mans.

Italiano :

Di ritorno dalla manifestazione Aux vignobles! a Le Mans.

Espanol :

De vuelta del ¡Aux vignobles! en Le Mans.

