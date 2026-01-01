Salon BD et illustration Toul Espace Dedon L’Atelier Toul

Salon BD et illustration Toul

Espace Dedon L’Atelier 146 rue Pierre-Aimé Bouge Toul Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Dimanche 2026-01-31 14:00:00

fin : 2026-01-31 18:00:00

Date(s) :

2026-01-31 2026-02-01

Amoureux de bande dessinée, passionnés d’illustration, familles, curieux & lecteurs !

Nous avons le plaisir de vous inviter à la 1ère édition du Salon de la BD et de l’Illustration de Toul, un nouvel événement convivial et accessible dédié à la création graphique sous toutes ses formes !

Au programme

– rencontres et dédicaces avec plus d’une vingtaine d’auteurs et illustrateurs, ainsi que 4 maisons d’édition

– ateliers & animations dessin pour petits et grands

– espace de lecture libre

– échanges autour du métier d’auteur et du processus créatif

– une tombola tout au long du salon pour tenter de gagnerdes BD offertes par les auteurs et partenaires

– une ambiance chaleureuse où échanger, découvrir et soutenir la création locale

Sur place

– la Brasserie Cheval sera ouverte pendant toute la durée du salon pour vous désaltérer.

– le dimanche midi, un foodtruck sera présent sur place pour vous permettre de déjeuner sans quitter le salon.

Que vous soyez lecteur passionnée, amateur de dessin, parent ou simplement en quête d’une sortie culturelle inspirante, ce salon est fait pour vous !

C’est gratuit et ouvert à tous venez rencontrer des créateurs, feuilleter des BD, discuter et repartir avec des dédicaces !Tout public

English :

Comic book lovers, illustration enthusiasts, families, the curious & readers!

We’re delighted to invite you to the 1st edition of the Salon de la BD et de l’Illustration de Toul, a new friendly and accessible event dedicated to graphic design in all its forms!

The program includes

– meetings and signings with over twenty authors and illustrators, as well as 4 publishing houses

– workshops & drawing activities for young and old

– free reading area

– discussions on the author’s craft and the creative process

– a tombola throughout the show to win comics donated by authors and partners

– a warm atmosphere for exchanging ideas, discovering and supporting local creativity

On-site:

– the Brasserie Cheval will be open throughout the show to quench your thirst.

– on Sunday lunchtime, a foodtruck will be on site, so you can have lunch without leaving the show.

Whether you’re an avid reader, a drawing enthusiast, a parent or simply looking for an inspiring cultural outing, this is the show for you!

It’s free and open to all come and meet the creators, browse through the comics, chat and leave with a signed book!

